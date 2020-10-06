الكويت قِبلة المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية افغانستان الاسلامية الصديقة والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس جمهورية اليمن الشقيقة والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز ال سعود مستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز ال سعود وزير الرياضة حيث قام اصحاب السمو الملكي الامراء بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف «عراقيون» في جمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق حيث قام سماحته بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثل الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة وممثل الحكومة الفرنسية وزير القوات المسلحة فلورنس بارلي والوفد المرافق حيث قامت معاليها بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق ووزير العدل محمد بن عبدالقادر حيث قاما معاليهما بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري مبعوث الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة وزير الخارجية والسنغاليين المغتربين امادو باه والوفد المرافق حيث قام معاليه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثل الرئيس مون جي ان رئيس جمهورية كوريا الصديقة وزير الاراضي والبنية التحتية والنقل كيم هيون - مي والوفد المرافق حيث قامت بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثل الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة الوزير الاول عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء والوفد المرافق حيث قام معاليه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثل الحكومة الايطالية سكرتير الدولة لشؤون مكتب رئيس الوزراء ريكاردو فراكارو والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري مبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية شيخة حسينه واجد وزير الخارجية الدكتور ايه كيه عبدالمؤمن والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الشيخ خالد بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري رئيس مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة احمد بن عبدالله بن زيد ال محمود واعضاء مجلس الشورى حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وقدم المعزون جميعاً تعازيهم إلى كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس بونهانج فوراتشيث رئيس جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية أعرب فيها باسمه وباسم شعب جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الاندونيسية أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الاندونيسي عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من أخيه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بإسهامات سموه رحمه الله البارزة في الارتقاء بالنهضة التنموية التي شهدتها الكويت.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في دولة ليبيا أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، مشيدا بالدور البارز لسموه رحمه الله وإسهاماته في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرتها وحرصه على رأب الصدع ولمّ الشمل بين مختلف الأطراف.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -رعاه الله- وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مشيدا بمسيرة سموه -رحمه الله- الحافلة بالعطاء وبدوره البارز في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وإسهاماته في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة لسموه -حفظه الله- وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من دولة د. حسان دياب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-. كما ضمنها خالص تهانيه لسموه -حفظه الله- بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه -حفظه الله- بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-. كما ضمنها خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الملك ماها واشير الونغكورن برا ملك مملكة تايلند أعرب فيها عن تهانيه لسموه -حفظه الله- بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه -رعاه الله- بدوام التوفيق والسداد وتطلعاته لتعزيز العلاقات المتميزة بين الكويت ومملكة تايلند في مختلف المجالات.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه -حفظه الله- بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها على الحرص لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية كما ضمنها خالص تمنياته لسموه -رعاه الله- بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة النهضة والتنمية والتقدم في الوطن العزيز.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه -حفظه الله- بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات كما ضمنها خالص تمنياته لسموه -رعاه الله- بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه -حفظه الله- بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين الكويت وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات والعمل

