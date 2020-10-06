سمو الأمير مهنئاً السيسي: دماء الكويتيين والمصريين امتزجت في حرب أكتوبر

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر، مشيدا سموه باستبسال القوات المسلحة المصرية خلال معارك تحرير الأراضي المصرية ومستذكرا سموه هذه الملحمة الخالدة التي شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تجمع الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

