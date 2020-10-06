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وطن النهار

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الخالد والرئيس الأفغاني بحثا القضايا الإقليمية والدولية


التقى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية محمد أشرف غني بحضور وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر وذلك عقب تقديمه واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.


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