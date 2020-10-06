وزير الخارجية استقبل ممثل الرئيس الفرنسي ونظيره البنغلاديشي

وطن النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر ممثل رئيس الجمهورية الفرنسية وزير القوات المسلحة بالجمهورية الفرنسية فلورنس بارلي والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه. وقد قامت الوزيرة الفرنسية في مستهل اللقاء بتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد الكويت لوزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة والذي عبر بدوره عن بالغ شكره وتقديره لها على ما أبدته من صادق المواساة وخالص التعازي التي تعكس عمق العلاقات والروابط العميقة بين الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة. كما جرى خلال اللقاء بحث كل القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة. والتقى وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر مبعوث رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة وزير خارجية بنغلاديش الدكتور ايه كيه عبدالمؤمن والوفد المرافق لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وذلك على هامش زيارته للبلاد.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وبحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

