الحكومة اليمنية أشادت بالإرث الإنساني للأمير الراحل

وطن النهار

اشادت الحكومة اليمنية الشرعية بالارث الانساني والسيرة العطرة التي خلفها سمو امير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- ومواقفه المشرفة والمشهودة تجاه اليمن.

وذكر بيان صدر عن الاجتماع الاسبوعي لحكومة تصريف الاعمال اليمنية برئاسة رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك «ان اعضاء الحكومة وقفوا دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة ترحما على فقيد الامة العربية والاسلامية المغفور له بإذن الله المرحوم الشيخ صباح الاحمد».

واعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة الى الحكومة والشعب الكويتي الشقيق بهذا المصاب الجلل «سائلا المولى عز وجل ان يلهم اسرة آل الصباح الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان».

وثمن المواقف المشهودة لسمو الامير الراحل تجاه اليمن في مختلف الظروف والذي يأتي امتدادا للدور الكويتي الاخوي والحريص على استقرار ومساندة اليمن.

واشاد بالاسهامات الكبيرة للكويت في تمويل ودعم مشاريع حيوية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها.

وعبرت الحكومة اليمنية عن خالص تهانيها وامنياتها بالتوفيق والنجاح لصاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد، مؤكدة ثقتها بأن الكويت وفي ظل قيادته الحكيمة ستمضي قدما في نهجها السياسي الحكيم ومسار التنمية والازدهار.

