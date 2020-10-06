«الهلال الأحمر»: 45 طناً أغذية لضحايا الفيضانات في السودان

وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر إقلاع طائرة الإغاثة الخامسة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى السودان وعلى متنها 45 طنا من المواد الغذائية والخيام ومضخات المياه لإيصالها للشعب السوداني الشقيق. وأكد مدير ادارة الكوارث والطوارئ بالجمعية يوسف المعراج في تصريح لـ«كونا» تضامن الكويت مع شعب وحكومة السودان في هذه الأوقات العصيبة وعزمها على مواصلة تقديم المعونة العاجلة اللازمة لإنقاذ ضحايا هذه الفيضانات وتلبية متطلباتهم الحياتية الضرورية. وقال المعراج إن الكويت سارعت منذ بداية أزمة الفيضانات الأخيرة التي ضربت السودان إلى تقديم المعونات العاجلة وإرسال طائرات إغاثة محملة بالأغذية والأدوية والخيام بصورة عاجلة للمناطق المتضررة جراء الفيضانات. وأشاد بدور وزارة الدفاع لتسخيرها الطائرات لنقل المساعدات ووزارة الخارجية الكويتية على مساهمتها في إنجاح المهمة الإنسانية. وأعرب عن بالغ شكره للمتبرعين لحملة (أغيثوا السودان) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، موضحا أن الجمعية تنسق مع سفارة الكويت في السودان والهلال الأحمر السوداني للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لتوفيرها ومساعدة المتضررين بشكل عاجل. وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر حريصة على التفاعل بشكل سريع مع المآسي والكوارث الطبيعية في أماكن مختلفة من العالم وبتنسيق منظم لإيصال كل أنواع المساعدات للمناطق المتضررة.