الفهد: صاحب السمو سيواصل مسيرة الخير والبناء

وطن النهار

هنأ رئيس النادي البحري الرياضي اللواء فهد الفهد، سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، مشيرا ان مسيرة الخير المباركة لكويتنا الغالية، ستمضي قدما في عهد سموه ليواصل ويستكمل مسيرة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله وطيب ثراه- وفي ظل النعمة التي وهبها الله تعالى لهذا الوطن الغالي وشعبه الوفي، منذ نشأته وحتى يومنا هذا بالقيادة الحكيمة لآل الصباح الكرام، ومن سعي دائم في تعزيز وحدة الصف والتلاحم والتماسك ما بين القيادة والشعب والوقوف صفا واحدا في السراء والضراء، وفي تجاوز اصعب المحن والتحديات، وفي المضي قدما في مسيرة الخير والتنمية والبناء، وفي تأمين الرفاه والأمن والأمان والاستقرار للمواطنين والحياة الكريمة للمقيمين.

وأشار اللواء الفهد ان علاقة سموه بالنادي البحري كانت وما زالت لها خصوصيتها لكونه من عشاق البحر من جانب، ولحبه واعتزازه وتقديره للتراث البحري وأهمية المحافظة عليه من قبل الأجيال المتعاقبة، وان مجلس ادارة النادي، ورجال البحر من النواخذة الكبار الى جانب ابنائه النواخذة وشباب الغوص كانوا يسعدون ويعتزون كثيرا بشرف لقاء سموه عقب رحلة الغوص السنوية التي ينظمها النادي سنويا تحت رعاية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وقد كان اللقاء معبرا يحمل الكثير من المعاني والدلالات الرائعة التي جاءت من كلمات سموه، والتي اكد فيها اهمية رحلة الغوص في تعزيز الوحدة الوطنية، وغرس المفاهيم والقيم الوطنية في نفوس الشباب، مشيدا بالدور الكبير الذي يقدمه النادي في هذا المجال، وبجهود النواخذة الكبار المرحوم خليفة الراشد وثامر السيار وعبدالرحمن المناعي من البحرين الشقيق، ومؤكدا ان الرحلة ستبقى حدثا وطنيا خليجيا مميزا يربط الماضي بالحاضر، وبعمق العلاقات التاريخية بين شعوب وأبناء دول مجلس التعاون.

وأضاف اللواء الفهد ان سموه، وعلى مختلف المناصب التي تبوأها، حرص على دعم ابنائه الرياضيين وتشجيعهم والوقوف الى جانبهم، وان ارتباطه الوثيق بالرياضة الكويتية للنهوض والارتقاء بها، لم يكن محصورا في مجال معين، بل في كل المجالات وفي مختلف الألعاب، وكان وما زال قريبا جدا من ابنائه اللاعبين، الكوادر القيادية والاشرافية والتدريبية، هذا ما وضعنا في الاعتبار ان ابناءه الكرام، سبق لهم ان كانوا لاعبين في كرة القدم بأندية العربي والقادسية والسالمية، وقد حرص على تشجيعهم مثلما حرص على تشجيع كل زملائهم من اللاعبين في الأندية الأخرى.

وقال اللواء الفهد في ختام تصريحه: اننا سنبقى جميعا كشعب على عهد الوفاء والولاء وعمق الانتماء لهذا الوطن الغالي، ولقيادته الحكيمة، التي سعت وتسعى دائما من اجل تأمين الحياة الكريمة المستقرة المتآلفة لشعبها الوفي، ومن اجل التمسك بالقيم النبيلة والثوابت الوطنية والمثل العليا التي عاش عليها الكويتيون منذ القدم.

