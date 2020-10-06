مدير «الموانئ»: نبايعكم قائداً للمسيرة وراعياً للنهضة

وطن النهار

هنأ المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال الشيخ يوسف الصباح الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية في تصريح صحافي «يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى مشاعر المباركة وأسمى آيات التهاني بمناسبة مبايعة سموكم وتوليكم مسند الإمارة في وطننا الغالي قائدا لمسيرته الخالدة وراعيا لنهضته الكبيرة وخلفا عظيما لسلف عظيم».

وأضاف «نؤكد لسموكم أننا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام صاحب السمو والدنا وأميرنا الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد -تغمده الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأسكنه فسيح جناته- وأمام سموكم بأن نكون دائما في خدمة وطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة وأن نكون على قدر ثقة سموكم بأبناء الكويت المخلصين لكم وعلى قدر ما تعلمناه من سموكم وسمو أميرنا الراحل - طيب الله ثراه - في البذل والعطاء والتضحية والفداء».

وقال «نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها وأن يحقق لها ولأبنائها الخير والتقدم والازدهار في ظل قيادة سموكم الحكيمة وأن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لمواصلة مسيرتكم العطرة في تحقيق طموحات وتطلعات شعبكم الوفي المحب لسموكم».

واستطرد قائلا: «نسأل المولى عز وجل أن يسدد خطاكم لاستكمال مسيرة نهضة وطننا الحبيب مبتهلين إلى المولى القدير بقلوب زاخرة بالأمل وعامرة بالدعاء أن يعين سموكم على حمل الأمانة وأن يجعلكم ذخرا للكويت وللأمتين العربية والإسلامية».

