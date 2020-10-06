العبدالجليل: على العهد باقون وعلى السمع والطاعة مستمرون

وطن النهار

هنأ أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون كامل سليمان العبدالجليل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال العبدالجليل «انه لشرف كبير ان ارفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري وجميع القياديين فيه اسمى آيات الفخر والاعتزاز بمناسبة مبايعتكم وتوليكم مسند الامارة خلفاً لقائد عظيم وحكيم، امير الانسانية سمو الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه».

وأضاف العبدالجليل «نؤكد لسموكم اننا على العهد باقون، وعلى السمع والطاعة مستمرون، وأن نكون على الدوام جنوداً لخدمة وطننا الغالي، مستنيرين بتوجيهاتكم السديدة وحكمتكم المعهودة، وما تعلمناه من سمو الأمير الراحل من حرص ومثابره رفعت اسم البلاد عالياً بين الأمم المتحضرة والمحبة للسلام، ونعاهدكم ببذل الطاقات والجهد من اجل ان تستمر الكويت واحة للثقافة ومركزاً لتقديم كل ما يليق بتاريخ البلاد الثقافي والحضاري المستنير».

واستطرد العبدالجليل «نسأل الله -عز وجل- ان يسدد خطاكم، ويمدكم بتوفيقه ويبارك مساعيكم لاستكمال نهضتنا ورفعة شعبنا الكريم المُحب لكم، مبتهلين اليه تعالى بأصدق الدعاء وخالص الأمنيات لأن يعين سموكم على حمل الأمانة وأن يجعلكم ذخراً وعونا للأمتين العربية والاسلامية».

