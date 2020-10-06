«فنار» هنأ سمو الأمير

وطن النهار

هنأ مركز الكويت لتوثيق العمل الانساني «فنار» صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة تولي سموه مقاليد حكم البلاد.

وأعرب رئيس المركز د. خالد يوسف الشطي وجميع العاملين بالمركز عن خالص التهنئة لسموه لتوليه مسند الامارة ومقاليد الحكم والانتقال السلس للسلطة، والذي ابهر العالم، وهو امر نفتخر به في الكويت والانسانية والديمقراطية، ونعاهد سموه على الاستمرار في عمل الخير والعمل لخدمة الوطن وتعلية شأنه بين الأمم، وابراز دور الكويت الانساني في كل مكان.

وأضاف الشطي بان سموه معروف باخلاصه لوطنه وشعبه ودينه، ومشهود له بطيبة قلبه وسمو اخلاقه وتواضعه وبساطة تعامله مع الجميع وانسانيته الكبيرة وحزمه للأمور، كما انه معروف بحبه لدينه وحرصه على اداء الفرائض والصلاة في بيوت الله، فهو خير خلف لخير سلف.

