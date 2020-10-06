الحربي: المعلمون يواجهون تحديات كبرى بسبب أزمة «كورونا»

وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود هلال الحربي، أن المعلمين يمرون بتحديات كبيرة تجاه مستقبل الطلبة بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19) وما فرضته عليهم من العمل الجاد لايجاد حلول وبيئات تعلم جديدة لطلابهم تكفل لهم استمرار تلقي العلم، لافتا الأى أن صاحب ظهور الجائحة اغلاق المدارس بشكل مباشر على ما يقارب من 1.5 مليار طالب من جميع المراحل الدراسية وعلى 63 مليون معلم ومعلمة على مستوى العالم.

ووجه الحربي في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت عنوان (القيادة في أوقات الأزمات واعادة تصور المستقبل)، حيث قدم تحية اجلال وتقدير لاخوانه المعلمين وأخواته المعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، متقدما بخالص التهاني والامتنان لجميع المعلمين في أرجاء هذا الوطن المعطاء لجهودهم الطيبة وعطائهم الوافر ودورهم المهم والحيوي في تنشئة وتعليم الأجيال الصاعدة. وقال الحربي في تصريح صحافي، إن اليوم العالمي للمعلم يكتسب أهمية خاصة على المستوى العالمي ليس فقط باعتباره يوما لتكريم المعلمين، وانما لادراك الدول بأن التعليم هو مفتاح التنمية وأساسها، مشيرا الى أن دول العالم لن تحقق أهدافها التي تسعى اليها الا من خلال التعليم، مؤكدا أن وزارة التربية تحرص سنويا على تقدير الجهود المخلصة للمربيين الأفاضل الذين يتفانون لنهضة المجتمع الكويتي وخلق جيل واعٍ قادر على حمل الرسالة. وذكر الحربي، أنه وفي هذا الظرف الاستثنائي برز الدور القيادي والابداعي للمعلمين في الأزمات ومواجهة التحديات والاستعداد لمرحلة (التعليم عن بعد) الجديدة وتكييف الخطط والدروس من أجل استمرار عملية التعليم، فتحية تقدير واحترام لجميع معلمي وزارة التربية في دولة الكويت.

وأضاف، ونحن في هذه المناسبة نستذكر بالعرفان والتقدير الأعمال والمساهمات الكبيرة التي قدمها معلمنا الأول الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه الذي كان عونا للمعلمين في مسيرتهم بالتشجيع والدعم المتواصلين، فقد كان- رحمه الله شمسا ساطعة في سماء العلم بحرصه على تكريم أبنائه من الأسرة التربوية في حفل ينظم سنويا ليكون حافزا لهم على مواصلة العطاء وغرس القيم الفاضلة في نفوس الأجيال، ومازالت كلماته الخالدة نبراسا وهاديا للجميع في استكمال رسالة العلم وبخاصة المعلمين. واختتم الدكتور سعود الحربي بالقول، رحم الله أمير الانسانية معلمنا الأول الأمير الراحل والد الجميع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، داعم العلم والمعلمين في مسيرتهم التربوية، ونسأل الله أن يمنح سيدي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التوفيق والنجاح في مسيرة العطاء والخير، وأن يسدد خطاه نحو التقدم والازدهار لكويت المحبة والسلام والنهوض بها لما فيه الخير والصلاح، ونعاهده على بذل المزيد من التفاني والاخلاص لاستمرار عملية التعليم ومواجهة التحديات بعزيمة واصرار.

