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العنزي يدعو جرافات البلدية لإزالة عوائق جنوب سعد العبدالله


طالب رئيس لجنة الجهراء في المجلس البلدي المهندس حمود العنزي بلدية الكويت بالتشدد بتطبيق القانون بخصوص عوائق موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني خصوصا بعد توجيه بلدية الجهراء انذار نهائي بالازالة لمزارع الدواجن في الموقع.
وقال العنزي بأن مهلة الخمس سنوات لنقل العوائق للمواقع البديلة التي حددها قرار المجلس البلدي 180/2014 انتهت فعليا في يوليو 2019 معتبرا ان مزارع الدواجن وموقع المعادن هي بحكم القانون تعديات على موقع اسكاني مهم تنتظره 30 ألف أسرة كويتية. شدد العنزي على ضرورة نزول جرافات الازالة فورا لموقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني لازالة مزارع الدواجن بدون تأخير مع ضرورة اعطاء موقع المعادن الانذار النهائي للازالة معتبرا أي تأخير هو بمثابة هدر للمال العام وضرر للأسر الكويتية حيث يتكبد المال العام سنويا 54 مليون دينار بدل ايجار للاسر المنتظرة لهذا الموضع بالاضافة الى تحمل هذه الأسر مبلغ 180 مليون دينار سنويا مصاريف ايجار مما يعني المال العام تكبد 324 مليون دينار طيلة 6 سنوات محذرا جميع المسؤولين بأن التراخي في الازالة يجعلهم تحت مسؤولية هدر المال العام وتحمل التبعات القانونية المترتبة على التسبب بهذا الهدر في المال العام مما يستدعينا في المجلس البلدي التصدي لأي تراخي من المسؤولين عبر الاجراءات القانونية المناسبة.


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