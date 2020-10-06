بوخمسين: العلاقات الكويتية - الهندية متميزة وتاريخية

وطن النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» عماد جواد بوخمسين السفير الهندي لدى البلاد سيدي جورج صباح أمس بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف.

وأكد السفير جورج على عمق العلاقات الكويتية - الهندية والهندية - الخليجية التي وصفها بالعلاقات الخاصة.

واستعرض محطات عمله في السلك الدبلوماسي، كما تحدث عن الوضع الصحي في بلاده، موضحاً ان السلطات الهندية تجري فحوصات طبية يومياً لأكثر من مليون شخص، مؤكداً في ذات الوقت ان بلاده تعد من أكثر الدول المنتجة للأدوية وان اللقاح الهندي ضد فيروس «كورونا» سيدخل في المرحلة التجريبية التالية.

وأشار الى ان الهند اغلقت مجالها الجوي الدولي وتستقبل مواطنيها فقط، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية الكويتية ساهمت في نقل أبناء الجالية المنتهية اقاماتهم.

وأشار الى أن فتح المجال الجوي بين البلدين يخضع للوضع الصحي وما تقرره وزارتا الصحة في البلدين.

ولفت الى ان المجال الجوي الداخلي بين المدن الهندية مفتوح وان بلاده تعود تدريجيا الى الحياة الطبيعية.

وأكد ان حكومة بلاده تركز على تنمية وتطوير الاقتصاد خصوصا في المجال الزراعي وتحاول استقطاب المستثمرين، مؤكدا ان الكويت شريك مهم لبلاده وان الجالية الهندية هي الاولى من حيث التعداد في الكويت.

ووصف أعضاء الجالية الهندية المقيمة بالكويت بأنها جالية مسالمة وتعمل بجد وبها كفاءات كبيرة في جميع المجالات.

ومن جانبه رحب رئيس التحرير عماد بوخمسين بضيفه مؤكداً ان العلاقات الكويتية - الهندية متميزة وتاريخية وقوية.

وتحدث بوخمسين عن الوضع الصحي في العالم والذي أثر وبشكل كبير على الجانب الاقتصادي، مشيراً إلى ان قطاع الطيران من أكبر القطاعات التي تعرضت للخسائر بسبب كورونا.

وقال: لا تزال حكومات الدول متخوفة من تفشي الوباء خصوصا بعد الارتفاع اليومي لعدد الحالات في العالم، لافتاً إلى أن العودة الطبيعية إلى الحياة لن تكون بالامر السهل وان الدول تتعايش مع الوضع الحالي الذي غير في نمط الحياة.

وأشار بوخمسين إلى أن الكويت والهند تربطهما علاقات ثقافية وان الجالية الهندية جالية لها سمعة طيبة في الكويت.

