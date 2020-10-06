الحكومة التشيكية أشادت بمناقب الأمير الراحل

وطن النهار

استذكرت ممثلة الحكومة التشيكية نائب وزير الخارجية ميخال ماركسوفا مناقب سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد وبصماته الانسانية والسياسية الحكيمة.

جاء ذلك خلال تقديمها واجب العزاء بمقر سفارة الكويت لدى التشيك في العاصمة براغ.

ومن جهته أعرب سفير الكويت لدى التشيك راشد الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» عن خالص شكره وتقديره لجموع المعزين الذين عبروا عن مشاعرهم الفياضة بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وسأل الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الكويت قيادة وشعبا الصبر والسلوان.

واستذكر السفير الهاجري اسهامات سموه وانجازاته ودوره الكبير في العمل الإنساني لافتا الى ان حصوله رحمه الله على لقب (قائد العمل الإنساني) الاممي جاء نتيجة اعماله الانسانية في شتى ارجاء المعمورة.

وقال الهاجري ان دور سمو الأمير الراحل في حل النزاعات كان له الاثر الكبير مشيرا الى حصول سموه ايضا على وسام الاستحقاق العسكري «برتبة قائد أعلى» من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبينا انه تكريم مستحق لهذا القائد الحكيم رحمه الله.

وهنأ السفير الهاجري صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم داعيا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

يذكر ان سفارة الكويت لدى التشيك فتحت سجلا للتعازي في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد.

وشارك في مراسم العزاء عدد من كبار المسؤولين والسياسيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في العاصمة براغ.

