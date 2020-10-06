سلمان الصباح: الأمير الراحل شخصية سيقف التاريخ أمامها كثيراً

وطن النهار

أكد رئيس جمعية الجراحين الدكتور سلمان الصباح أن القطاع الصحي في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد شهد تطورا غير مسبوق.

وقدم الصباح تعازيه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في وفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية وفقيد الإنسانية.

وأكد رئيس جمعية الجراحين أن الأطباء لن ينسوا مواقف سمو الأمير الراحل خلال محنة جائحة «كوفيد 19»، حيث كان داعما للأبطال في الصفوف الأمامية من الأطقم الطبية، فقد كان رحمه الله حاضرا منذ بداية الأزمة، موجها أكثر من كلمة سامية لشعبه وأهل الكويت، حريصا على توفير كل مستلزمات خط المواجهة، من إمكانات وتجهيزات وغيرها.

وأضاف أن الراحل كان في مقدمة المذكرين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية حفاظا على صحة وسلامة شعبه، مشيرا إلى أنه أحد أبرز القادة والزعماء في العالم خلال السنوات الأخيرة، وكان بحق قائد الإنسانية ورجل السلام.

وكان المغفور له بإذن الله حريصا على دعم وتشجيع الكوادر الطبية الوطنية فخورا بهم وإنجازاتهم العلمية العالمية في جميع التخصصات.

وذكر أن الفقيد الكبير منح بلاده وشعبها عمره كله، حيث امتد عطاؤه لنحو 66 عاماً تحمل فيها مسؤوليات عظام وقاد البلاد خلال فترة حكمه إلى مرحلة مشرقة من مراحل نهضة الكويت وقد امتد عطاؤه إلى كثير من البلدان والمناطق وأسهم إسهامات بالغة في معالجة العديد من القضايا الدولية.

وقال الصباح إن سمو الأمير الراحل هو رمز كبير من رموز العمل الإنساني وأحد دعاة ورعاة السلام في العالم، لافتا إلى أن الكويت عاشت في عهده في نمو وتطور في جميع المجالات.

وأكد أن صاحب السمو الأمير الراحل شخصية سيقف التاريخ أمامها كثيرا وستبقى في وجدان العالم لسنوات طويلة فهو أحد صناع التاريخ.

وأشار إلى أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد نأى بالكويت عما حولها من اضطرابات وحروب وظل رسولا للسلام أطفأ الحروب وسحب فتيلها في أكثر من بقعة بالعالم.

