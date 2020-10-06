567 إصابة جديدة بـ «كورونا» و129 يتلقون العلاج في العناية المركزة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 567 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 107592 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 628 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 135 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و127 حالة في منطقة حولي الصحية و119 حالة في منطقة الفروانية الصحية و96 حالة في منطقة العاصمة الصحية و90 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7415 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3210 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 761025 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 99549 حالة.

