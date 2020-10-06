الأمير: شكراً لكم.. جسَّدتم روح الأسرة الواحدة وأبرزتم أصالة الشعب الوفي

الأولى

أعرب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وللشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وإلى إخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة وإلى رؤساء الصحف المحلية والقنوات الإعلامية الرسمية والمحلية ومختلف وسائل الإعلام وإلى القائمين على مؤسسات المجتمع المدني وإلى رؤساء الجمعيات واللجان الخيرية عن خالص الشكر على ما أعربوا عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- عبر مختلف وسائل الاتصال مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة التي تحيط بالجميع والتي أبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي الوفي وأصالته متمنيا سموه للجميع موفور الصحة ودوام العافية.

كما تقدم سمو أمير البلاد بخالص شكره ووافر تقديره إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الدول العربية الشقيقة وزعماء دول العالم الصديقة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإلى مدير منظمة الصحة العالمية وإلى مدير برنامج الأمم المتحدة الغذاء العالمي (الفاو) وإلى المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وإلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) وإلى مدير منظمة الأمم المتحدة الإنمائي وإلى جميع رؤساء المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وجميع المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وإلى رؤساء المؤسسات والجمعيات الخيرية خارج البلاد وإلى رؤساء المنظمات غير الحكومية (0.N.G) على ما أعربوا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- سواء بالحضور وتقديم واجب العزاء أو عبر رسائل التعزية أو الاتصالات الهاتفية، مثمنا سموه عاليا هذه المبادرات الكريمة والأخوية المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت وجميع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وجميع المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية ومتمنيا سموه للجميع دوام الصحة وموفور العافية.

وكان سمو أمير البلاد استقبل في المطار الأميري امس كلاً من الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية، الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوفد المرافق له، الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية افغانستان الاسلامية، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس جمهورية اليمن، صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز ال سعود مستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الرياضة، سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تحالف «عراقيون» في جمهورية العراق والوفد المرافق، ممثل الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وممثل الحكومة الفرنسية وزير القوات المسلحة فلورنس بارلي والوفد المرافق، ممثلي الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق ووزير العدل محمد بن عبدالقادر، مبعوث الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وزير الخارجية والسنغاليين المغتربين امادو باه، ممثل الرئيس مون جي ان رئيس جمهورية كوريا الصديقة وزير الاراضي والبنية التحتية والنقل كيم هيون- مي، ممثل الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الوزير الاول عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء، ممثل الحكومة الايطالية سكرتير الدولة لشؤون مكتب رئيس الوزراء ريكاردو فراكارو، مبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية شيخة حسينه واجد وزير الخارجية د. ايه كيه عبدالمؤمن، الشيخ خالد بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر، رئيس مجلس الشورى في دولة قطر احمد بن عبدالله بن زيد ال محمود واعضاء مجلس الشورى، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية محمد حسين روبلي حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه.

وقدم المعزون جميعاً تعازيهم إلى كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ.