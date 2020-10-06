كي مون: العالم خسر قائداً عظيماً وشخصية دبلوماسية وإنسانية فذة

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قال الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون ان العالم خسر قائدا عظيما وشخصية دبلوماسية وانسانية فذة بوفاة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد.

واضاف كي مون بحسب بيان لسفارة الكويت في كوريا الجنوبية في اثناء تقديمه واجب العزاء ان سمو الامير الراحل كان من اكبر الداعمين للقضايا المحلية الاقليمية والعالمية لاسيما الانسانية منها. واوضح ان سموه عمل على استضافة بلاده العديد من الانشطة والفعاليات والمؤتمرات الاقليمية والدولية لدعم ومساندة العديد من تلك القضايا لاسيما القضية السورية.

وقال عملت عن قرب عندما كنت امينا عاماً للامم المتحدة مع الامير الراحل ووجدته شخصية نادرة وداعمة لمختلف قضايا العالم وحاملا همومه كما انه لم يبخل في سبيل تقديم يد العون او المساعدة تجاه حل قضايا الامة العربية وبخاصة القضية الفلسطينية. واكد ان الامير الراحل استطاع بحنكته ورؤيته الثاقبة ان يضع الكويت على خريطة العالم ويؤسس دعائم العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة. واعرب عن تعازيه الخالصة للقيادة الكويتية والشعب الكويتي بوفاة الشيخ صباح الاحمد قائلا ان وفاته كانت فاجعة العالم بشكل عام ولي بصورة خاصة.