الخبراء الدستوريون: قرار سحب مرسوم فض دور الانعقاد.. باطل

الأولى

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الامانة العامة للمجلس ستقوم اليوم الثلاثاء من خلال الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة باجراء فحص للنواب استعدادا لعقد جلسات خاصة هذا الاسبوع. واوضح في تصريح صحافي مقتضب امس ان الامانة العامة سترسل رسائل للنواب تدعوهم من خلالها الى ضرورة التواجد بالمجلس من 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر لاجراء الفحص الخاص بـكورونا.

واكد الغانم ان فحص النواب قبل الجلسات يأتي التزاما بالاجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة. وقال الغانم انه سيتطرق في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء الى تفاصيل الجلسات الخاصة المقرر عقدها هذا الاسبوع والبنود المدرجة على جدول اعمالها، الى جانب الاجابة عن الاسئلة الصحافية المتعلقة بهذا الشأن. في سياق آخر نشب لغط دستوري حول سلامة استمرار دور الانعقاد الرابع لمجلس الامة، اذ اتجهت آراء العديد من الخبراء الدستوريين والبرلمانيين المخضرمين الى ان الدور مُنفض منذ حلول الموعد المحدد بالمرسوم وهو الأول من اكتوبر الحالي، معتبرين ان قرار سحب المرسوم من جهة مجلس الوزراء لابقاء دور الانعقاد مشوب بالبطلان.

وقالوا ان اسلم الحلول المطروحة لانعقاد جلسات عاجلة هي الدعوة لدور انعقاد غير عادي او انتظار عقدها بناء على الدعوة لدور الانعقاد الخامس التكميلي في 20 اكتوبر الحالي.

في هذا الاطار قال الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح: من الخطأ صدور قرار بسحب المرسوم 130 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد، موضحا ان رئيس مجلس الوزراء لا يملك سحب المرسوم، اذ لا يجوز سحب المرسوم الا بمرسوم، مشيرا الى ان القاعدة الواجب التوقف عندها هي ان السلطة التي تملك سحب القرار هي السلطة التي اصدرته او السلطة الرئاسية.

ولفت الصالح الى ان الحل لتلبية احتياج السلطتين الى عقد جلسات هو تفعيل المادة 88 من الدستور اي بعقد اجتماع غير عادي اذا رأى الأمير ذلك او اغلبية اعضاء المجلس.

بدوره اكد الخبير الدستوري د. محمد المقاطع وجوب عدم اجتماع مجلس الأمة تحت مظلة دور الانعقاد الرابع، فخطاب رئيس الوزراء بسحب المرسوم 130 لسنة 2020 لا اثر له، اذ ان سحبه اوالغاءه كان يجب ان يتم بمرسوم والا فالمجلس فُض دور انعقاده بالأجل المحدد بالمرسوم اي الخميس الفائت، وكل اجتماع له خلاف ذلك باطل وفق المادة 90 من الدستور.

وفي ذات السياق، قال النائب الحميدي السبيعي ان المادة 89 من الدستور قد نصت على ان يعلن الأمير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية ويتضح من ذلك ان الاختصاص منعقد للأمير وحده، لذا لا يملك رئيس مجلس الوزراء سحب او تصحيح او حتى التعقيب على كتاب الأمير، ما يجعل قراره والعدم سواء وذلك لصدوره من غير مختص.

من جانبه شدد النائب د. عبدالكريم الكندري على عدم امكانية اغفال الآراء الدستورية المؤكدة لعدم صحة قرار رئيس الحكومة الغاء مرسوم فض دور الانعقاد، فالالغاء يتم بنفس اداة الاصدار ومن صاحب الاختصاص كما اوضحت المادة 98 من الدستور، وعليه يكون مرسوم فض دور الانعقاد الرابع ساري المفعول منذ اول الشهر الحالي. واكد الكندري عدم امكانية عقد الجلسات استكمالاً لدور الانعقاد الرابع كونه فض بمرسوم صحيح ولا عبرة بقرار سحبه من مجلس الوزراء ولكن يجوز ان تعقد الجلسات بناء على المادة 88 من الدستور بمرسوم لاجتماع غير عادي اذا رأى الأمير ضرورة لذلك او بناء على طلب اغلبية الأعضاء.

في شأن آخر، قال النائب محمد الحويلة: في هذه المرحلة الانتقالية بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، على الدولة توفير جميع المستلزمات للطالب والمعلم خصوصاً مع عدم قدرة الكثير من الأسر على توفيرها لأبنائهم في مختلف المراحل.

من ناحيته، طالب النائب عيسى الكندري الحكومة بتوفير اجهزة لابتوب للطلبة لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية وللتخفيف عن الاسر اعمالا لنص المادة (13) من الدستور الذي يوجب على الدولة كفالة التعليم ورعايته بحسبانه ركنا اساسيا لتقدم المجتمع.