10 إجراءات عاجلة للسيطرة على العجز

الأولى

تبدأ الحكومة في الايام القليلة المقبلة بتنفيذ سلسلة اجراءات تستهدف السيطرة على العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية والذي يهدد بتوقف جميع المشاريع.

ووفق مصدر حكومي مطلع فان الحكومة اعتمدت 10 إجراءات عاجلة ترى انها يمكن ان تسهم في مواجهة ازمة السيولة. (طالع ص 11).

وذكر المصدر ان اول خطوة قد تتخذها الحكومة هي القيام بدمج الوزارات والجهات المتشابهة في العمل بهدف تقليص حجم الجهاز الاداري للدولة والذي يعاني تضخما كبيرا، اضافة الى وجود توجه نحو العمل على تقليل هيمنة الحكومة على الشركات الاقتصادية والخدماتية.

ووفق المصدر فان الاجراءات الاخرى تشمل تنويع مصادر الدخل وترشيد المصروفات، رفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، الاستفادة من الثروة البشرية الحالية والقضاء على البطالة بجميع صورها، رفع مستوى التعليم والخدمات الصحية، تنفيذ مشروع التخصيص العام واعادة هيكلة المالية العامة، تنفيذ برامج اصلاحية قادرة على تعزيز الملاءة المالية للدولة، وضع اللمسات النهائية الفنية والقانونية الخاصة بتنفيذ مشروع كويت جديدة 2035 وتمرير قانون الدين العام والذي يعد من بين الاولويات الملحة في ظل استمرار وتيرة العجز.

وافادت المصادر ان من بين الاجراءات الاخرى التي تتجه الحكومة لتنفيذها في المرحلة المقبلة، استعجال الجهات المستقلة بتوريد الارباح المحتجزة للخزينة العامة للدولة، ووضع آليات محددة لتلك الجهات لاسترجاع تلك الاموال، بالاضافة الى تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات المختلفة التي تتجاوز حاجز 1?5 مليار دينار.