«الصحة» تحذر: التهاون وعدم الالتزام سيؤديان إلى موجة ثانية من «كورونا»

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حذرت وزارة الصحة من ان الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا محتملة في اي وقت يقع فيه التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان استشعار المسؤولية المجتمعية عنصر مهم في تحديد اتجاه الوضع الوبائي، محذرا من بعض مظاهر عدم الالتزام ومن تداعياتها.

وقال السند لـ كونا امس ان العناية المركزة والأجنحة الخاصة بـكوفيد-19 تشهد تزايدا في نسب الاشغال حيث بلغت الزيادة في نسبة اشغال الأجنحة الخاصة به نحو 8 % مقارنة بالشهر الماضي، في حين بلغت الزيادة في نسبة اشغال اسرة العناية المركزة الخاصة نحو 11 % وذلك في كل المستشفيات العامة والميدانية التابعة للوزارة.

وبين ان مواجهة وباء كورونا مسؤولية مشتركة على مستوى الأفراد والمؤسسات، حيث ان السيطرة على الوضع الوبائي تتحقق بعد تعاون مشترك بين افراد المجتمع ومؤسساته، مشيرا الى اهمية التعاون لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية التي تواجه الوباء على مدار الساعة منذ نحو 8 اشهر.

وأضاف ان بعض دول العالم اعادت فرض تدابير مشددة للحد من تزايد الحالات عندها وهو ما لا نتمنى حدوثه محليا حيث يبقى الرهان الأكبر في مواجهة هذه الجائحة معلقا على وعي الفرد واستشعاره مسؤوليته في المجتمع وحمايته لنفسه ولمن يحب.

وأوضح ان قوة النظام الصحي في البلاد وكفاءة منتسبيه وتضحياتهم امر يدعو للفخر والاعتزاز وأن وعي وتعاون افراد ومؤسسات المجتمع من الركائز الأساسية في تكامل الدور المنوط بالمنظومة الوطنية القائمة على مواجهة هذه الجائحة. وأوضح ان الانفتاح التدريجي وخيار التعايش مع الفيروس بعد فترة من الحظر لا يعني انتهاء الوباء وزوال خطره ما لم يكن هناك علاج ناجح او لقاح واق لاسيما ان الموجة الثانية محتملة في اي وقت يقع فيه التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية.

من جانب آخر اعلنت الوزارة امس تسجيل 567 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 107592 حالة في حين تم تسجيل اربع حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 628 حالة.

وكانت الوزارة اعلنت شفاء 509 اصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 99549 حالة. وقالت ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 135 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و127 حالة في منطقة حولي الصحية و119 حالة في منطقة الفروانية الصحية و96 حالة في منطقة العاصمة الصحية و90 حالة في منطقة الجهراء الصحية. وبينت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7415 حالة. وأشارت الى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3210 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 761025 فحصا.

