هيئة عليا للرقابة الشرعية في «المركزي» لترسيخ الحوكمة

الأولى

أصدر محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل قراراً بانشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، لتعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية وفق افضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الاسلامية في الكويت، وسعياً الى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الاسلامي. ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في ابداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك الى تلك المؤسسات، الى جانب اقتراح الارشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الاسلامية، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة انشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية.

ويرأس هيئة الرقابة الشرعية د. عيسى شقرة، وعضوية د. خـــــالد بـودي، مصطـفى الزلزلـة، د. مطلـــــق الجاسـر.