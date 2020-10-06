«قوة الإطفاء» بدل «الإدارة العامة»

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أعلنت قوة الإطفاء العام انها ستصبح «اعتبارا من اليوم الثلاثاء بديلا لـ «الإدارة العامة للإطفاء» بموجب القانون رقم (13 لسنة 2020) الذي صنفها قوة نظامية يتولى قيادتها ضابط برتبة فريق على الأقل.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في «قوة الإطفاء» في بيان لها أمس ان «قانون تلك القوة نشر في الجريدة الرسمية»، مضيفة ان «القانون الجديد يحقق نقلة نوعية لتطوير العمل في سلك الإطفاء لما له من مميزات تسهم في تحقيق الأمن المجتمعي من خلال سن العديد من الاجراءات التي تحقق سلامة المجتمع من خطر الحرائق والكوارث بمختلف أنواعها عن طريق كوادر بشرية متخصصة».

وأشارت الى أن حملات توعوية مكثفة ستبدأ اعتبارا من اليوم حول مواد القانون الجديد التي روعي عند سنها أن يكون جميع أفراد المجتمع شركاء في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى لها قوة الإطفاء العام وهي تحقيق الوقاية وسلامة المجتمع.