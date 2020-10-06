«الصحة العالمية»: 760 مليون مصاب بـ«كورونا» حول العالم!

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جنيف- الوكالات: كشف رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن «أفضل تقديراتها» تشير إلى أن شخصا واحدا تقريبا من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم ربما أصيب بفيروس «كورونا» المستجد. وأكد د. مايكل رايان، في حديثه أمس خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المكون من 34 عضوا يركز على جائحة «كوفيد-19» إن الأرقام تختلف من المدينة إلى الريف، وبين المجموعات المختلفة، ولكن هذا يعني في النهاية «الغالبية العظمى من العالم لايزال في خطر».

ويفوق التقدير الذي يعني اصابة أكثر من 760 مليون شخص (عدد سكان العالم الحالي يبلغ حوالي 7.6 مليارات نسمة) بكثير عدد الحالات المؤكدة، وفقاً لكل من منظمة الصحة العالمية وجامعة «جونز هوبكنز» وهي الآن أكثر من 35 مليون في جميع أنحاء العالم. ويلح الخبراء منذ فترة طويلة على أن عدد الحالات المؤكدة يقل بشكل كبير عن الرقم الحقيقي

. وقال رايان أمس «نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة. المرض يواصل الانتشار»، مشيرا الى أن منظمة الصحة قدمت إلى السلطات الصينية قائمة للنظر فيها، تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بشأن منشأ فيروس «كورونا».

وتسبب فيروس «كورونا» المستجد بوفاة اكثر من مليون شخص في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر.