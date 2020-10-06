10 إجراءات عاجلة للخروج من مصيدة العجز المالي

مال وأعمال

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10 إجراءات عاجلة للخروج من مصيدة عجز السيولة تنفذ في المدى القصير»، هكذا عددت مصادر حكومية معنية لـ «النهار» التوجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد إجراءات نوعية تتعلق بإعادة الهيكلة المالية للدولة، وإجراء تغييرات جذرية في الهيكل الإداري للحكومة، بما يعزز من قيمة الموارد ويقلص مستويات الهدر في الإنفاق.

وبينت المصادر أن تلك الإجراءات العاجلة تتمثل في:

تقليص حجم جهاز الدولة الاداري المتضخم عبر دمج وزارات وجهات متشابعة العمل.

تقليل هيمنة الحكومة علي مؤسسات و شركات الاقتصاد والخدمات العامة.

تنويع مصادر الدخل وترشيد المصروفات.

رفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.

الاستفادة من الثروة البشرية الحالية والقضاء على البطالة بكافة صورها.

رفع مستوى التعليم والخدمات الصحية.

تنفيذ مشروع التخصيص العام وإعادة هيكلة المالية العامة.

تنفيذ برامج إصلاحية قادرة على تعزيز الملاءة المالية للدولة.

الاسراع بوضع اللمسات النهائية الفنية والقانونية، الخاصة بتنفيذ مشروع كويت جديدة 2035، والمضي قدماً من خلاله على اعتبار أنه خطة الكويت لتحويلها لمركز مالي وتجاري.

تمرير قانون الدين العام والذي يعد من بين الأولويات الملحة في ظل استمرار وتيرة العجز المالي المزمن، الذي تعانيه الميزانية رغم المحاولات الحكومية الحثيثة لتقليصه لأدنى حد ممكن.

وأفادت المصادر أن من بين الإجراءات الأخرى التي تتجه الحكومة لتنفيذها في المرحلة المقبلة، استعجال الجهات المستقلة بتوريد الأرباح المحتجزة للخزينة العامة للدولة، ووضع آليات محددة لتلك الجهات لاسترجاع تلك الأموال، بالإضافة إلى تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات المختلفة والتي تتجاوز حاجز 1.5 مليار دينار.

وأوضحت أن الجهود الحكومية المبذولة يعززها وضوح الرؤية السياسية والاستقرار السياسي الذي تتمتع به الكويت والإصرار الحكومي على تنفيذ خطط التنمية برؤية واضحة المعالم خلال الفترة المقبلة.

وشددت المصادر أن قضايا ملاحقة الفساد والمتجاوزين على المال العام تمثل ضمانة حقيقية للاسراع بتنفيذ توصيات الإصلاح الاقتصادي التي أجمع عليها الخبراء والمسؤولين في مختلف المجالات.

