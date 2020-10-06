11 ألف عقار اشتراها الكويتيون في تركيا

مال وأعمال

سجلت مبيعات العقارات في تركيا خلال 5 أعوام قرابة 7 ملايين منزل، بينها نحو 155 ألفاً للأجانب، في مقدمتهم العراقيون، بينما استحوذت إسطنبول على النسبة الأكبر من المبيعات.

وتصدر العراقيون الجنسيات الأجنبية في شراء العقارات، بواقع 30.2 ألف وحدة، تلاهم الإيرانيون بنحو 15 ألف وحدة، ثم السعوديون بـ 13.2 ألفاً، والروس بـ 11.2 ألفاً، والكويتيون بحوالي 10.1 آلاف وحدة.

ونشرت هيئة الإحصاء التركية، معطيات حول مبيعات العقارات في البلاد بين سبتمبر 2015 وأغسطس 2020، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الذي يحل في 5 أكتوبر من كل عام.

وتحققت أكبر نسبة مبيعات خلال الفترة 2015-2020، في عام 2017 بواقع 1.4 مليون وحدة، وفق البيانات التي أوردتها وكالة الأناضول.

وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع بواقع 1.19 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة، تبعتها العاصمة أنقرة بـ 720.1 ألف وحدة، ثم ولاية إزمير بـ 412.5 ألفاً، وأنطاليا 313.7 ألفا، وبورصة 265.7 ألف وحدة.

كما تصدرت إسطنبول مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 39.8% بما يعادل 61.7 ألف وحدة، تبعتها ولاية أنطاليا بـ 32.6 ألفاً، ثم بورصة بـ 8.9 آلاف، ويالوفا بـ 8.6 آلاف، وأنقرة بـ 7.8 آلاف وحدة، وصقاريا بنحو 4.7 آلاف وحدة.

