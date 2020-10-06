صحة ترامب تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً

مال وأعمال

ارتفعت الأسهم، مع استمرار تركيز اهتمام المستثمرين على صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما افتتحت الأسواق الأوروبية في المنطقة الخضراء في بداية الأسبوع، في حين كانت العقود الآجلة الأميركية تتجه صعوديًا.

جاء ذلك بعد تقارير متضاربة إلى حد ما حول صحة ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من «COVID-19» بعد إغلاق الأسواق وتلقى علاج الستيرويد لمستويات الأكسجين المنخفضة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، أصدر ترامب مقاطع فيديو وصورًا خلال عطلة نهاية الأسبوع تُظهر أنه مستيقظ ويعمل.

وقال فريق الأطباء إن الرئيس قد يخرج من المستشفى من جانبه، قال جيم ريد، كبير محللي الماكرو في البنك الألماني. أعطى استطلاع مشترك بين إن بي سي وول ستريت جورنال نُشر، أول من أمس الأحد، بايدن أكبر تقدم له حتى الآن في الحملة الانتخابية على ترامب.

وفتح مؤشر FTSE 100 مرتفعاً بنسبة 1.2% في لندن، بينما كان مؤشر GDAXI أعلى بنسبة 1% في فرانكفورت ارتفع بنسبة 1% في باريس

كما انتعشت الأسهم في آسيا خلال الليل، حيث ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.2%، وارتفع مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ.

بدوره، قال نعيم أسلم، كبير محللي السوق في Avatrade، إن تدفق الأخبار حول الحالة الطبية للرئيس سيحدد مسار الأسهم لليوم المقبل. وتابع: «ليس هناك شك في أن التركيز الأساسي بين المستثمرين والتجار سيبقى على صحة دونالد ترامب هذا الأسبوع.. وأي أخبار عن تحسن صحته من المرجح أن تجلب الراحة للأسواق».

الدولار يحبس أنفاسه

تراجع مؤشر الدولار قليلاً، إذ لم يشهد تغيراً يذكر عن إغلاق، وذلك في ظل ترقب أسواق المال لأنباء عن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتطورات محادثات بخصوص مساعدات مالية في واشنطن.

وينتظر المستثمرون أيضا تطورات محادثات في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ تتعلق بفيروس كورونا بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أول من أمس الأحد إحراز تقدم في المباحثات.

الذهب يتراجع

انخفض الذهب، إذ أدت إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «يستجيب جيدا» لعلاج «كوفيد-19» إلى تحسن المعنويات عالمياً، مما سحب أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمناً. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 1892.01 دولاراً للأوقية (الأونصة).

النفط يصعد 2%

زادت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة، مدعومةً بتصريحات من أطباء للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا الذي أثار ذعراً على نطاق واسع.

