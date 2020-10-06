«أرزان» تسدد مبكراً جزءاً من قرض

مال وأعمال

أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن قيامها بسداد جزئي مبكر لقرض لأجل بمبلغ 8.97 ملايين دينار لأحد البنوك الكويتية؛ ليصبح رصيده بعد السداد 5 ملايين دينار. وقالت «أرزان» في بيان للبورصة، إن السداد المبكر للقرض سيترتب عليه انخفاض في الخصوم (بند قروض لأجل) بمبلغ 8.97 ملايين دينار، وانخفاض في الأصول (بند النقد وشبه النقد) بنفس القيمة. كما سيترتب على عملية السداد انخفاض في تكاليف التمويل خلال الفترة من 5 أكتوبر الحالي حتى 31 ديسمبر المُقبل بمبلغ 93.646 ألف دينار، وسيظهر الأثر المالي لهذا السداد في البيانات المالية المجمعة بنهاية 2020.

