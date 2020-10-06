«Ooredoo» حصدت الذهب خلال حفل «ستيفي»

مال وأعمال

أعلنت Ooredoo عن فوزها بـ 26 جائزة أعمال دولية تكريماً لجهودها في توفير الحلول والخدمات الرائدة وتقديراً لابتكاراتها في مجال الأعمال والتكنولوجيا والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية في قطاع الاتصالات.

جوائز الأعمال الدولية «ستيفي» 2020

تم اختيار Ooredoo للفوز بـ 17 جائزة من جوائز ستيفي في الحفل السنوي السابع عشر لجوائز الأعمال الدولية (IBAs) خلال وقت سابق من هذا الشهر، حيث حصدت Ooredoo 3 جوائز ذهبية و5 فضية و8 برونزية. ويقام حفل جوائز ستيفي سنوياً لتكريم الإنجازات والإسهامات الإيجابية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

ولكونها خامس أكثر الشركات حصولاً على الألقاب في حفل جوائز ستيفي الدولية، تم تكريم مجموعة Ooredoo من خلال منحها لقب «جراند ستيفي».

وفازت Ooredoo قطر بالجائزة الذهبية عن فئة «الشركة الأكثر ابتكاراً في العام» لريادتها في شبكة البيانات وابتكارها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما فازت Ooredoo المالديف بالجائزة الذهبية الثانية عن فئة «أفضل شركة خلال العام في مجال الاتصالات» لإطلاقها أول وأسرع شبكة 4G+ على مستوى البلاد في المالديف.

كما حصلت Ooredoo عُمان على جائزة ستيفي الذهبية في فئة « أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العام في الشرق الأوسط وأفريقيا›› عن رحلتها التي تحمل شعار «النوايا الحسنة» والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء عُمان، وكذلك لجهودها في برنامج حاضنة أعمال المرأة، الذي يساعد النساء في تطوير مهارات وأعمال مدرّة للدخل بهدف تعزيز الاستقلالية المالية والقدرة على العمل.

وفازت Ooredoo بإجمالي 5 جوائز ستيفي فضية، من بينها جائزتين لـ Ooredoo قطر وإندوسات Ooredoo عن فئة «خدمات الاتصالات»، وأخرى فازت بها Ooredoo قطر عن فئة «أفضل ابتكار تقني خلال العام»؛ وجائزتين فازت بهما Ooredoo ميانمار وOoredoo المالديف عن فئة «الشركة الأكثر ابتكاراً خلال العام».

كما حصدت Ooredoo 8 جوائز ستيفي برونزية لكل من Ooredoo الكويت و Ooredoo ميانمار و Ooredoo المالديف ومجموعة Ooredoo عن فئة «الاستجابة المؤسسية الأكثر قيمة» ولـ Ooredoo الكويت و Ooredoo المالديف عن فئة «الأعمال والحكومة»؛ ولـ Ooredoo ميانمار عن فئة «أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العام»؛ ولمجموعة Ooredoo عن فئة «أفضل شركة خلال العام في مجال الاتصالات». وتعليقاً على الفوز بهذه الجوائز، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «نعتز بحصولنا على هذا التكريم المميز والفوز بهذه الجوائز العالمية المرموقة بينما نواصل سعينا لتحقيق مهمتنا المتمثلة في تقديم خدمات جوال عالمية المستوى لجميع عملائنا من الأفراد والشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. إن فوزنا بهذه الجوائز يبرهن على التزامنا بتقديم خدمات وحلول مبتكرة للعملاء، مع تسخير قوة تكنولوجيا الجوال للمساعدة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتمكين المجتمعات المحلية.»

جوائز «ستيفي» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2020

وفي يوليو 2020، فازت Ooredoo بـ 8 جوائز خلال حفل توزيع جوائز ستيفي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2020، وهي مسابقة وحفل توزيع جوائز أعمال دولية مرموقة تكرم ابتكارات الشركات من 29 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد حصلت Ooredoo المالديف على جائزتين من جوائز ستيفي الذهبية، إحداهما عن فئة «الابتكار في التطبيقات» لنجاحها في تطوير Ooredoo Moolee، وهو سوق تجارة إلكترونية الأول من نوعه الذي يوفر فرصاً رقمية غير مسبوقة للمجتمعات والشركات في المالديف. والجائزة الأخرى كانت في فئة «الابتكار في خدمة العملاء» عن خدمة m-Faisaa، وهي خدمة دفع رقمية مبتكرة تقدم لسكان المالديف طريقة سهلة وآمنة وذات كلفة مناسبة لإدارة أموالهم.

وفازت Ooredoo ميانمار بالجائزة الذهبية في فئة «الابتكار في إدارة الموارد البشرية والتخطيط والممارسات» عن استراتيجيتها Winning with People «الفوز مع الأفراد»، والتي تعكس التزام Ooredoo بتوفير بيئة عمل إيجابية داخل الشركة.

وحصلت Ooredoo المالديف على جائزة ستيفي الفضية في فئة «التميز في الابتكار في القطاعات التكنولوجية» تقديراً لجهودها المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات. وحصدت Ooredoo ميانمار 3 جوائز ستيفي برونزية، من بينها «جائزة الابتكار في إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ» و«جائزة الابتكار في تطبيقات المرافق العامة» و«جائزة الابتكار في العلاقات المجتمعية لاتصالات الخدمات العامة»، تكريماً لجهودها في تطوير حلول مبتكرة ومتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفازت إندوسات Ooredoo أيضًا بجائزة ستيفي البرونزية في فئة «الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في خدمة العملاء» عن تطبيق الاتصالات الأعلى تصنيفًا MyIM3، وهو عبارة عن منصة تفاعلية تمنح العملاء مزايا إضافية.

حفل جوائز آسيا للشركات المسؤولة (AREA 2020)

فازت إندوسات Ooredoo بجائزة فئة التمكين الاجتماعي خلال حفل جوائز آسيا للشركات المسؤولة (AREA) 2020 عن برنامجها التعليمي الرقمي (Ooredoo Digital Camp (IDCamp، وهو برنامج للمنح الدراسية من إندوسات Ooredoo مصمم لدعم مطوري البرامج والمبرمجين الإندونيسيين الشباب والمساعدة في معالجة النقص في المواهب الرقمية داخل إندونيسيا.

وتُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

وفي 31 ديسمبر 2019، بلغت إيرادات الشركة 30 مليار ر.ق، وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.

