البورصة واصلت الصعود رغم تراجع السيولة

مال وأعمال

حافظت البورصة على ارتفاعها الجماعي لجميع المؤشرات عدا المؤشر الرئيس بدعم من الاوضاع الاقتصادية المتفائلة للمرحلة المقبلة لترتفع القيمة السوقية للبورصة بقيمة 21 مليون دينار وبنحو 0.06 في المئة من 32.472 مليار دينار في نهاية جلسة الأحد إلى 32.493 مليار دينار. وتراجعت وتيرة التداولات لتنخفض أحجام التداول بنحو 23.9 في المئة عن الجلسة السابقة لتصل إلى 342.5 مليون سهم مقابل 450.3 مليون سهم بجلسة الأحد، وذلك عبر 13.5 ألف صفقة لعدد 125 شركة بقيمة إجمالية تجاوزت 54.3 مليون دينار، لتتقلص السيولة خلال هذه الجلسة بنسبة 24.9 في المئة مقارنة مع الجلسة السابقة التي بلغت فيها 72.3 مليون دينار.

واختتمت المؤشرات الرئيسة لبورصة تعاملات ثاني جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1 في المئة وبنحو 7 نقاط ليرتفع من 6205.27 نقطة إلى 6212.33 نقطة.

وصعد المؤشر العام للبورصة بنحو 0.06 في المئة وبـ 3.5 نقاط ليرتفع من 5594 نقطة إلى 5597.5 نقطة، في المقابل تراجع مؤشر السوق الرئيس بنحو 3 نقاط وبنسبة 0.07 في المئة من 4379 نقطة إلى 4375.8 نقطة، وصعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.05 في المئة وبنحو 2.5 نقطة من 4418.5 نقطة إلى 4421.04 نقطة. وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المئة وبقيمة 28 مليون دينار من 24.27 مليار دينار إلى 24.3 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 89.6 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 20 شركة عبر 6.9 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 89.6 مليون دينار. وتراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.09 في المئة وبقيمة 7 ملايين دينار من 8.199 مليارات دينار إلى 8.192 مليارات دينار، حيث تم تداول 252.9 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 105 شركات عبر 6.6 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليون دينار. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة المنافع بنمو نسبته 1.23 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 4.66 في المئة.

