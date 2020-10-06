«بيتك» يسوي مديونية لـ «أعيان للإجارة» بـ 17.5 مليون دينار

مال وأعمال

أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن قيام البنك بتسوية مديونية مُستحقة على شركة أعيان للإجارة والاستثمار لصالح البنك بقيمة 17.5 مليون دينار. وقال «بيتك» في بيان للبورصة، إن التسوية جاءت بناءً على الحكم الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2020 من محكمة التمييز بشأن التصديق على تعديل خطة سداد «أعيان» لمديونيتها. وبحسب البيان، فقد تضمنت التسوية قيام «أعيان» بسداد مبلغ نقدي بقيمة 3.2 ملايين دينار لصالح «بيتك»، ونقل ما نسبته 16.3% من ملكيتها في إحدى شركاتها التابعة غير المُدرجة بما يمثل باقي المديونية المستحقة للبنك. وسوف يقوم «بيتك» بالإفصاح عن الأثر المالي على البيانات المالية المُجمعة للربع الرابع من العام الحالي لمجموعة بيتك فور الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الأسهم.