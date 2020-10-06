تابعة لـ«صكوك» سلَّمت عقاراً في السالمية

مال وأعمال

قالت شركة صكوك القابضة إن شركتها التابعة بيت الإعمار الخليجي العقارية، والمملوكة للمجموعة بنسبة 88%، ستقوم بتسليم العقار الكائن في منطقة السالمية إلى الجهة التمويلية بعد رفض الأخيرة تمديد مدة عقد الإيجار. وأوضحت «صكوك» في بيان للبورصة إن شركتها التابعة سوف تحتفظ بالحقوق المالية والقانونية الأخرى مثل الفرق بين قيمة العقار وقيمة المديونية. وكانت «بيت الإعمار» تسلمت في منتصف شهر أغسطس الماضي، اعتذاراً من الجهة التمويلية عن تمديد مدة عقد الإيجار مع الوعد بالتملك لأحد العقارات. وألزمت الجهة التمويلية الشركة التابعة لـ«صكوك» بسداد ثمن قيمة العقار الموعود بشرائه أو تسليم العقار في حال عدم السداد.