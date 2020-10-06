الجمعة: متفائلون بـ «نواف الخير» لقيادة سفينة البلاد

مال وأعمال

دعا الكاتب والخبير الاقتصادي ومستشار الشركة العربية العقارية د. حيدر الجمعة، الله تعالى أن يوفّق سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد في قيادة البلاد وإعادة الكويت إلى سابق عهدها في صدارة الدول، إدارياً واقتصادياً ومالياً وعلمياً وصحياً، وفي محتلف المجالات، مستبشراً خيراً بعهده الميمون، متضرّعاً إلى الله تعالى أن يرزق سموه البطانة الصالحة، التي تعين سموه على الرقي بالبلاد.

وقال د. الجمعة إن تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد لمقاليد الحكم يعد امتدادا لرؤية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - والتي تمتعت بالحكمة والرشد والحرص على رفعة اسم الكويت ووضعها في مصاف الدول المزدهرة، ، مشيرا الى ان المغفور له سمو الشيخ صباح الاحمد – طيب الله ثراه - سيظل في القلوب والعقول اميرا للانسانية ويكفي ما نشهده حاليا من موجة الحزن التي انتابت العالم بأسره على رحيل سموه.

وزاد د. الجمعة في بيان صحافي أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قادر على استكمال مسيرة التنمية التي بدأها الآباء والأجداد، بما يتمتع به من رصيد زاخر من الخبرات وحب ومساندة واسعة من الشعب الكويتي، خاصة ان مدرسته في الحياة تدرج فيها من محافظ ووزير وولي للعهد وامير ونهل التجربة فى الحكم ممن سبقوه حيث تعلم منهم اصول تعامل الحاكم بالمحكوم واصول ادارة شؤون الرعية.

وأكد اننا على ثقه تامة بأن الكويت ستكون همه الاول والاخير وتكون سياسة الكويت الخارجية تراعي مصلحة الكويت العليا كما كانت دائما تطبق التوازن وعدم الانحياز بين الدول وان تكون الكويت بلد الامن والامان والتأكيد على وحدة الوطن وسلامة اراضيه وان شاء الله تتوج بالمصالحة الوطنية ولمّ الشمل، لافتا الى أن الكويت تشهد حاليا عهداً جديداً لكويت جديدة يكمل ما انتهى به الحكام السابقون وهذا ماينتظره ويتمناه الشعب الكويتي رعاه الله وسدد خطاه وثبت اقدامه لمسيرة خيرة معطائه ، فالكويت تستاهل الخير. وشدد د. الجمعة على اننا نتوسم الخير والنماء والبناء والانماء فى عهد الامير الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه بما يرضي الله والدستور والقانون ونتمنى فى عهده الميمون وبكل ثقة واقتدار معالجة الازمة المالية والاقتصادية واكمال مسيرة اخيه الامير الراحل طيب الله ثراه بأن تكون الكويت مركزا تجاريا وماليا وضرورة إيلاء سمو الأمير الملف الاقتصادي مزيداً من الاهتمام والعمل الجدّي على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، واصدار التشريعات التي تساعد القطاع الخاص على اداء عمله وترشيد المصروفات العامة، وتقليص حجم تدخل جهاز الدولة وهيمنته على مؤسسات وشركات الاقتصاد والخدمات العامة.

وأخيرا عظم الله اجركم يا شعب الكويت الطيب وأهل الخير بوفاة والدنا وأميرنا وقائد الإنسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فقد خسرت الامة العربية والاسلامية خسارة كبيرة بوفاة سموه.

