«دراسات الاستثمار» نظم أول برنامج تدريبي لـ «CISI» في الكويت

مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع أكاديمية التداول المعتمدة من معهد The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)، أول برنامج تدريبي عام لشهادة CISI في الكويت وهو «المقدمة في الأوراق المالية» خلال الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر 2020 باللغتين العربية والإنكليزية، عبر جلسات حية تفاعلية عن بُعد من خلال منصة التدريب الإلكترونية للاتحاد https://unioninvestlearning.org/، حيث قدم البرنامج كريم منصور - كبير المدربين والمدير في أكاديمية تداول.

وقد صرحت فدوى درويش – نائب أمين عام الاتحاد ومدير مركز دراسات الاستثمار بالوكالة أن هذا البرنامج يمثل الحلقة الأولى من حلقات برامج CISI التي سيقدمها مركز دراسات الاستثمار تباعاً تلبية للمتطلبات التدريبية للعاملين في شركات الاستثمار وجميع الشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وبما يتسق مع متطلبات الهيئة.

كما أفادت أن هذه الشهادة ستعزز المعرفة المتخصصة والثقافة القيمة لسوق الكويت، ويمكن للمشاركين من خلال هذه الشهادة تعزيز حياتهم المهنية وتقديم خدمة أفضل للسوق المالي. وأضافت فدوى درويش أن البرنامج قد لاقى استحسان المشاركين من كافة جوانبه الفنية واللوجستية، مما عزز سعي مركز دراسات الاستثمار لدى الاتحاد لمواصلة تقديم كافة برامج CISI، وبالفعل تم تسجيل عدد كبير من المشاركين على البرنامج التدريبي التالي «قوانين ولوائح هيئة أسواق المال المعتمدة من CISI»، والذي سيقدمه مركز دراسات الاستثمار بالتعاون من أكديمة التداول خلال الفترة من 07 إلى 22 أكتوبر 2020 باللغتين العربية والإنجليزية بنفس طريقة البرنامج الأول.

هذا ونأمل أن يكون مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار دائماً أحد العوامل الفاعلة في تعزيز مهارات الكودار الوطنية ودعماً أساسياً لتلبية متطلبات الجهات الرقابية، وبما يصب في صالح اقتصادنا الوطني.

