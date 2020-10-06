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مال وأعمال

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«إيفـا» سددت جزءاً من مديونيتها المستحقة


قالت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا) إنها قامت بسداد عيني من خلال أصل خارجي غير مُدرج (Octal Ltd) بقيمة 2.891 مليون دينار (9.5 ملايين دولار)، وذلك وفقاً للقيمة المُقدرة لمدير الاستثمار (Pound Capital) لجزء من مديونيتها المُستحقة على الشركة لصالح أحد البنوك الأجنبية.
وقالت الشركة المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي إن هذا السداد سيترتب عليه ربح قدره 10.224 ملايين دينار (33.5 مليون دولار)، وذلك عبارة عن خصم من مبلغ المديونية نتيجة هذا السداد. وأوضحت «إيفــا» أنه جار استكمال المفاوضات بشأن إعادة هيكلة بقيمة المديونية بكاملها، وعليه سينعكس الأثر المالي في الربع الثالث من العام الحالي 2020.


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