هيئة عليا للرقابة الشرعية في «المركزي»

مال وأعمال

في ضوء صدور القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن انشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي، وفي اطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الاسلامية في الكويت، وسعيا الى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الاسلامي، وضع مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في 1/9/2020 الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون.

جاء ذلك في بيان صحافي للبنك أشار فيه الى أن القرار قد جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالاضافة الى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في ابداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك الى تلك المؤسسات، الى جانب اقتراح الارشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الاسلامية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية. وأشار البيان الى أن من بين المهام الموكلة الى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وابداء الرأي الشرعي فيما يحال الى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الاسلامي. وأضاف البيان أنه قد صدر قرار المحافظ- رئيس مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 5/10/2020 بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعيين أربعة أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الاسلامية

وهم: د. عيــــــــــــسى زكــــــــي عيـــــسى شقره - (رئيسا) ، وعضوية د. خالد محـمد يوسـف بودي، مصطـفى سيد حسن سيد علي الزلزلـة، ود. مطلـق جاســـر مطلق الجاســـر ، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأكد بنك الكويت المركزي مواصلة جهوده الحثيثة في مجال تطوير القطاع المصرفي في الكويت وترسيخ الحوكمة في شتى مجالات هذا القطاع، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

