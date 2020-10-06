«بوبيان» كرَّم التوائم الـ 4 الكويتيات المتفوقات في الثانوية العامة

مال وأعمال

كرَّم بنك بوبيان أول 4 توائم كويتيات يتفوقن في الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 – 2020 وهن (منيره – مريم – هيا – دلال) كما كرم أيضا والدهن حمد جاسم المير ووالدتهن على جهودهما على مدار السنوات الماضية والتى أثمرت هذا التفوق.

وقال المدير التنفيذي لادارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة صالح البسام «يدعم بنك بوبيان كل تفوق وابداع في مختلف المجالات خاصة تلك التى تتعلق بالشباب الكويتي خاصة اذا كانوا في مقتبل حياتهم العلمية والوظيفية».

وأضاف من هذا المنطلق حرص البنك على تكريم المتفوقات الكويتيات الـ 24 لاسيما وانهن يمثلن ظاهرة نادرة الحدوث ليس على مستوى الكويت فحسب بل وعلى مستوى المنطقة العربية.

وأكد البسام ان بنك بوبيان دائماً ما يفتخر بالانجازات التى يحققها شباب الكويت من الجنسين مشيراً الى دعم البنك للشباب في مختلف المجالات والقطاعات سواء في المجال التعليمي او على مستوى المشاريع الصغيرة الى جانب منحهم فرصاً وظيفية مميزة في البنك. وتم تكريم المتفوقات الاربع في احتفال اقيم في مقر البنك الرئيس بحضور رئيس التخطيط الاستراتيجي في البنك م. نورة سليمان الفصام والتي أكدت في كلمة لها خلال التكريم على أهمية التفوق العلمي في حياة الانسان ودوره في رسم مستقبله المهني. وأشارت «أصبح بوبيان الخيار المفضل في السنوات الأخيرة للشباب في مجال العمل وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك في استقطاب جميع الكفاءات وخصوصاً الشباب الكويتي».

كما أضافت أن بنك بوبيان تميز بتقديم خدمات مصرفية تقنية رائدة لجميع عملائه وخصوصا فئة الشباب من خلال فهم احتياجاتهم والتواصل معهم بصورة مستمرة. واختتمت كلمتها بتشجيع المتفوقات على الاستمرار بالتفوق في دراستهن الجامعية والمساهمة في خدمة كويتنا الغالية في المستقبل. ولعل من المفارقات انه وبعد التواصل مع والد المتفوقات اتضح انه من عملاء البنك الى جانب جميع ابنائه الذين يعتبرون من عملاء البنك ايضا وهو ما يؤكد استقطاب البنك لنسبة كبيرة من شريحة الشباب.

