السيف: صاحب السمو ذو رؤية ثاقبة لبناء نهضة الكويت الحديثة

مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» المهندس خالد السيف ان صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الامير القائد خير خلف لخير سلف للمغفور له بإذن الله الشيخ صباح الاحمد، مشيرا الى ان صاحب السمو قامة سياسية وانسانية فريدة، وصاحب حكمة ورؤية ثاقبة.

واكد السيف على قدرة سمو الامير على قيادة نهضة تنموية واقتصادية شاملة في الكويت، موضحا ان الشعب الكويتي على ثقة كاملة بقيادة سموه على متابعة مسيرة المغفور له باذن الله في التقدم وازدهار الوطن والبناء على المنجزات الخارجية والداخلية للكويت.

وذكر أن صاحب السمو صاحب رؤية ثاقبة لبناء الكويت الحديثة ونهضتها وقبس يضيء الكويت، معربا عن امنياته لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بالتوفيق والسداد لما فيه صالح البلاد والعباد.

ولفت الى ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح يعتبر من الذين شهدوا بناء الكويت الحديثة وكان في موقع القرار على مدار سنوات توليه للعديد من الحقائب الوزارية وهو ما سيكون عاملا مهما في المرحلة المقبلة من استمرار نهضة وبناء الكويت.

ولفت السيف ان الجميع على ثقة باستمرار مسيرة البناء والتطور وتحقيق رؤية «الكويت 2035» وتنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات لتستمر الكويت بلد الخير والعطاء.

