صعود أسعار النفط بأكثر من 2.5 %

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط وسط تصريحات لأطباء الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» تفيد باحتمالية مغادرته المستشفى في وقت، وذلك بعد أيام قليلة من اعلان اصابته بفيروس «كورونا».

وغادر ترامب المستشفى لفترة قصيرة ووصفها بالزيارة المفاجئة ليلقي التحية على أنصاره.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% وسط حالة عدم اليقين التي تسبب فيها اعلان اصابة الرئيس الأميركي بفيروس كورونا.

كما تلقت أسعار الخام دعماً من تمديد عمال قطاع النفط في النرويج اضرابهم ما قد يخفض انتاجها من النفط المكافئ بمقدار 330 ألف برميل يومياً أو 8% من اجمالي انتاجها من الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2.6% الى 40.28 دولاراً للبرميل كما زادت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم نوفمبر بنسبة 2.9% الى 38.12 دولاراً للبرميل وقلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية، وهو ما دفع برنت للصعود الى 40.11 دولاراً للبرميل، اذ ربح 84 سنتا بما يعادل 2.1 في المئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91 سنتا، أو 2.5 في المئة، الى 37.96 دولاراً للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من أربعة في المئة وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب، وهو ما جاء علاوة على مخاوف من أن تنامي عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي. لكن محللين قالوا ان صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك. هذا وشهدت ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، زيادة في انتاجها لقرب ثلاثة أمثاله، اذ بلغ 270 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي بعد أن خففت قوات من الشرق حصارا على البنية التحتية النفطية للبلاد.

