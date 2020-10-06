الكويـت بيـن الإنسانيـة والتواضـع

آراء

التاريخ 29/9/2020م والوقت 16:40 جاء الخبر الصادم الذي حول حال الكويت لسواد كبير وحزن عظيم ادمى قلوب الكويتيين واحزن العالمين العربي والاسلامي وهو بيان الديوان الاميري الذي اعلن وفاة قائد العمل الانساني المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه.

الخبر جعل الحزن عنوان كل كويتي وكل انسان عرف المغفور له رحمه الله، وبرحيل سموه وهو امير الانسانية العالمية التي احتوت العالم كله ويده الحانية على كل متضرر ومثكول وهو صاحب العمل المستمر لاكثر من 65 عاما من اجل الكويت والكويتيين وهو الرقم الصعب للسلام والانسانية بكل قضية محلية ودولية، ولذا لا نستغرب العيون التي بكت صباح الكويت ولا القلوب التي فطرت على رحيله عن هذه الدنيا الفانية ولا الحزن الكبير الذي لف المعمورة كلها لكونه كان ابا للكويتيين وابا لكل محتاج ومنكوب، ولكن لا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى.

ومن الحق علينا أن نقول من هو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-، وسموه هو الابن الرابع للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ احمد الجابر -رحمه الله- الامير الـ 10 للكويت، ولحبه للكويت والكويتيين بدأ حياته العملية في 1954م كعضو باللجنة التنفيذية وبعد ذلك ترأس سموه دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل بعام 1955م وعضو الهيئة التنظيمية للمجلس الاعلى في عام 1956م وترأس دائرة المطبوعات والنشر بعام 1957م وهو من نشر اسم الكويت من خلال المطبوعة العربية الاولى (مجلة العربي)، وفي كويت الاستقلال كان سموه -طيب الله ثراه- وزيرا للانباء والارشاد بعام 1961م وبعد ذلك تولى حقيبة وزارة الخارجية منذ 1962م وحتى 2003م مسجلا بذلك أنه عميد الدبلوماسية العالمية لـ 40 عاما ومنها لرئاسة مجلس الوزراء في عام 2003م وبعام 2006م تولى غفر الله له منسد الامارة ليصبح -رحمه الله- الامير الـ15 للكويت.

وهنا كانت الكويت والكويتيون على موعد مع القدر لما قام فيه سموه من اعمال انسانية كبيرة وحول الكويت لمركز للعمل الانساني على مستوى العالم بسبب يده الخيرة على كل ارجاء المعمورة، ولذا اقول نم قرير العين يا صباح الكويت عملت واخلصت فكان مكانك قلوب الكويتيين وضمير المحتاجين والضعفاء والحزن الذي نعيشه اليوم هو لفراقك يا سيدي انت الاب والامير والسند ورحيلك يا سيدي قد كسر ظهر كل كويتي وعشنا اليتم والاسى لفراقك ولكن الصبر والعزاء للكويت والكويتيين هو الخلف الذي جاءنا قائدا ووالدا واميرا حضرة صاحب السمو الأمير الـ 16 الشيخ نواف الاحمد -حفظه الله ورعاه- وهو امير التواضع اطال الله بعمره.

والكويت حزينة اليوم برحيل امير الانسانية طيب الله ثراه وعلى امل كبير مع امير التواضع حفظه الله وهو خير خلف لخير سلف، وهنا اقول اللهم ارحم اميرنا امير الانسانية واجعل الجنة مثواه واجزه كل الخير عن الكويت واهلها واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واقول سمعا وطاعة لأمير التواضع سيدي صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد راجين من العلي القدير أن يعين سموه في كل الامور ولذا اقول كلنا خلف اميرنا وربي يحمي الكويت واميرها وشعبها من كل شر، ولا يصح إلا الصحيح.

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? عظم الله أجركم يا أهل الكويت برحيل أمير الإنسانية -رحمه الله-.

