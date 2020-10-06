صباح الأحمد .. الابتسامة التي سكنت القلوب

آراء

رحل صباح الأحمد.. رحل أمير الانسانية.. هذا اللقب الذي أحبه.. رحل صباح الابتسامة العفوية غير المصطنعة.. رحل الرجل الذي أحب شعبه فبادلوه نفس المشاعر.. أحبهم فأحبوه.. تألم وعانى من أجلهم وتحامل ليبقى قويا شامخا رغم عمره المديد الذي خدم فيه الكويت.. تعب وشقاء وتضحيات قدمها صباح الأحمد في طريق بناء الكويت الحديثة، الا أن معاناته الطويلة مع المرض وصلت الى نهاية الطريق في يوم الثلاثاء (29 سبتمبر 2020م) ليرحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الى الرفيق الأعلى، تاركا وراءه شعبا لن ينساه لتواضعه الجم وشخصيته الملهمة التي أبهرت العالم بانسانيتها ودبلوماسيتها.

جمعتني مع الأمير الراحل الكثير من المواقف والذكريات والحكايات الطريفة في قصر دسمان بالكويت، وفي المؤتمرات والاجتماعات التي كنت أحضرها بوجوده رحمه الله بحكم عملي بمكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفه وزير خارجية مملكة البحرين آنذاك ومرافقتي لسموه في أسفاره الرسمية لحضور الاجتماعات العربية والدولية، وبحكم علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعني بأخي الشيخ مبارك جابر الأحمد الجابر الصباح الذي كان مديرا لمكتبه آنذاك.

فمنذ بداية عملي في وزارة الخارجية واحتكاكي المباشر بوزراء خارجية دول مجلس التعاون، عشت وتعاملت وتعلمت من وزراء الخارجية المؤسسين للمجلس وعلى رأسهم الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، فهو بحق أمير الانسانية وفارس المهمات الصعبة وهو الذي أخذ على عاتقه -مذ كان وزيرا للخارجية في ستينيات القرن الماضي- وضع أسس السياسة الخارجية الكويتية القائمة على مبدأ تشجيع الحوار للوصول الى حلول توافقية وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية بين الدول العربية، وهو ذات النهج الذي سار عليه سموه في الأزمة الخليجية (نوفمبر 2014م)، ليعود سموه مجددا ليواجه منفردا عاصفة جديدة هزت كيان مجلس التعاون وسط ظروف صعبة ومعقدة، وليتوسط خلال فترة زمنية قصيرة جدا ويقوم برحلات مكوكية تتطلب جهودا جبارة لحل خلافات حساسة ومتراكمة.

فالحرص على تثبيت أسس الأمن الخليجي وركائزه دفع حكيم العرب رحمه الله نحو التحرك الفوري لاحتواء الأزمة ووقف النزيف الذي لطخ تاريخ العلاقات الخليجية الأخوية انطلاقا من الرؤية الثاقبة لسموه، وارتياح قادة دول المجلس وتقديرهم العالي للدور المحوري الذي يقوم به رحمه الله لرأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي وحماية منظومة مجلس التعاون ووحدتها.

فقد كان رحمه الله دبلوماسيا فذا علمته الأحداث السياسية أهمية اعطاء التهدئة والحلول التوافقية للخلافات وقتا بين الدول، فتوسط لحل العديد منها منذ كان وزيرا للخارجية فكان بحق (رجل السلام)، فرغم كبر سنه الا أنه لم يجعل المرض يعيق حضوره للمؤتمرات في أي بقعة من بقاع العالم.

وان التاريخ ليذكر الدور المحوري المهم الذي قام به أمير الانسانية رحمه الله عند تأسيس منظومة مجلس التعاون، حيث قام ورفيق دربه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة -وزير خارجية البحرين آنذاك ووزراء خارجية دول المجلس - على اعداد الدراسات الخاصة بإنشاء المجلس لتوحيد صفوف الامارات الخليجية ومواقفها تجاه التهديدات الايرانية والعراقية، فعقدت العديد من الاجتماعات التحضيرية لبحث النظام الأساسي للمجلس بين (الرياض والطائف وخميس مشيط) حتى وقعه القادة المؤسسون في مدينة أبوظبي بتاريخ (25 مايو 1981م.

لقد كان للأمير الراحل مكان عميق جدا في قلوب الشعب الكويتي بمختلف أطيافه وفئاته وطوائفه، وكيف لا وهو الذي تحامل وتألم وعانى وضحى طوال حياته التي تقلد خلالها العديد من المناصب وتولى العديد من المهمات الجسام، في سبيل أن تبقى الكويت شامخة آمنة متماسكة قوية، رغم خطورة الأوضاع والأحداث التي مرت على تاريخ الكويت وكان أكثرها خطورة غدر الجار اللصيق ووقوف عدد من الدول العربية مع الغدر، وقيادته للمهمة الشاقة من أجل تحرير دولة الكويت وبنائها من جديد.

ومعروف عن سموه -رحمه الله- حبه الكبير للبحرين، فكان دوره أساسيا في تقديم الخبرات الدبلوماسية الكويتية لكوادر وزارة الخارجية البحرينية، حيث استقبلت وزارة الخارجية الكويتية عدداً من الدبلوماسيين البحرينيين في المعهد الدبلوماسي الكويتي لتلقي علوم السياسة والدبلوماسية وكيفية ادارة المفاوضات وبحث ودراسة الاتفاقيات القنصلية والقانونية، كما عمل عدد من الدبلوماسيين البحرينيين في بعض البعثات الكويتية بالخارج كجزء من برنامج التدريب الدبلوماسي العملي.

وكانت تجمعه بسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة علاقة أخوة وصداقة حميمة عبر عنها سمو الشيخ محمد بكلمات مؤثرة لها دلالات عميقة عندما قال: (افتقدنا قائدا حكيما، ورجل السلام والتآخي، ذلك هو صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عنوان الحكمة وأمير السلام الذي عرفته عن قرب، وشهدت مواقفه الانسانية والوطنية المشرفة).

كما جمعت سموه بمدينة نيويورك علاقة حب كبيرة، فكان مقر سكنه الدائم في جناح (A30) في فندق (Waldorf Astoria) الذي يعتبر أعظم فنادق المدينة التي لا تنام، حتى قامت ادارة الفندق بتسمية ذلك الجناح باسم سموه لعلاقته الوثيقة بهذا الفندق العريق الذي لم يسكن غيره منذ استقلال دولة الكويت، وتشاء الأقدار أن يرحل عن هذه الدنيا ليس بعيدا عن المدينة التي أحب.

فماذا يمكن أن أكتب عن أمير الانسانية؟ انني عاجز عن الكتابة وأشعر بأن القلم يقف حائرا عند كل كلمة أكتبها.. فهذا الرجل العظيم فوق الكلمات والسطور.. فوق الحكايات والقصص.. فوق التاريخ والأحداث.. فصباح الأحمد كان صانعا للتاريخ.. صانعا للحب حوله من أجل الآخرين؛ لذا فان الكتابة عنه وعن شخصيته وأدواره في تاريخ الكويت وتاريخ العالم والشعوب يجب أن تكون مختلفة!

فإليه أقول: وداعا فقد جفت الأقلام وطويت الصحف بعد أن رحل صانع الحب ورجل التاريخ، رحل تاركا أشقاءه في مجلس التعاون يواجهون الأزمة الخليجية دون (صباح الأحمد) وهو الذي كرر على مسامع الجميع بأن أمنيته أن تحل الأزمة قبل أن يرحل.. فوداعا من القلب يا صباح الأحمد. وداعا للابتسامة التي سكنت قلب الكويت وشعبها الأصيل.

بقلم : حمد أحمد العامر