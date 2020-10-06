قائد حكيم  

آراء

ارتبط اسم سمو الشيخ المغفور له بإذن الله الأمير صباح الاحمد الجابر الصباح في التاريخ محليا وعالميا، وبفضله اكتسبت الكويت سمعة طيبة ومكانة مرموقة في العالم، حيث كان سموه من أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم.

رحل عنا صاحب الرؤية السديدة والديبلوماسية المتوازنة ، فلقد أرسى دعائم السياسة الكويتية الخارجية.

وحصل سموه على عدة ألقاب منها القائد الحكيم، حيث تجلت حكمته في مواقفه الخالدة، لعب دوراً قيادياً وزعيما وطنيا أثناء الأزمة الخليجية، فأنقذ الكويت والكويتيين من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الحصار المفروض بين دول الخليج، وبفضل حكمته انتعش الاقتصاد الكويتي أثناء الأزمة الخليجية، وساهم في حل الازمة الخليجية.

استحق لقب قائد العمل الانساني من قبل الأمم المتحدة نظراً لحرص سموه على تنفيذ الكثير من المبادرات والمشاريع الانسانية في مختلف دول العالم.

رحل عنا بعد أن احتوانا بمظلة حنانه شاركنا افراحنا وأحزاننا ، فلم يكن هناك حاجز بيننا وبينه، وكان قصر بيان مفتوحا ليقابل الكويتيين الذين شاركوا في المحافل الدولية والحاصلين على الشهادات العليا، وعندما تم تكريمي بجائزة العالم لقيادة الاعمال، حصلت على شرف مقابلة سموه - رحمه الله والتصوير معه بلقطة تذكارية حاضرة معي وساكنة روحي، فهو الداعم للمرأة الكويتية في جميع المجالات.

كان بمثابة الأب لنا فمع بداية أزمة كورونا حرص سموه - رحمه الله على إجلاء جميع ابنائه الطلبة الكويتيين بالخارج، كما حرص سموه على إعادة كل الكويتيين العالقين من جميع دول العالم رغم توقيف الرحلات الجوية من جميع المطارات في العالم، ولم شمل الأسر الكويتية أثناء جائحة «كورونا»، رحمك الله يا قائد الإنسانية.

واليوم نبارك لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح فهو خير خلف لخير سلف، كل التوفيق والسداد لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في مسيرة التنمية والبناء راجين المولى عز وجل أن تظل الكويت دار عز ومجد وأمن وأمان ومنارة للتقدم والازدهار.

بقلم : منتهى العجيل