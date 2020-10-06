صقر الكويت

آراء

إهداء إلى:

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نواف يالشهم المُبجل والكريم

نواف يا قلب الكويت ونورها

نواف ما مثله بها العالم زعيم

نواف يرقى عالسحاب وينولها

القايد الفذ الشُجاع المُستقيم

وأفعال مجده موثقة بسطورها

القول قولك ويحفظك رباً رحيم

وانت الذي تامُر نخوض بحورها

والعز عزك والمعاني لي تهيم

وآل الصباح قد برهنت بحضُورها

أهل الكرم والجود وفزعة لليتيم

وامجادُهم تُذكر بمر أعصورها

ويافارس الفُرسان ويا أغلى زعيم

ننثر ورود العشق وأغلى أعطورها

نواف حبيب الشعب وذا شعباً عظيم

ونواف الأحمد حاكِماً دستورها

بقلم : الشاعر حمدان الفضلي