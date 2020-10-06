محمد محيي كشف عن موقفه من أغاني المهرجانات

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كشف المطرب محمد محيي، عن رأيه في أغاني المهرجانات، المنتشرة بشكل كبير، وأصبح لها جمهور يحب سماعها. وقال محيي عندما حل ضيفًا في أحد البرامج الاذاعية المهرجان مش ذوقي، بس معنديش مانع اسمعه وبرفض ان الناس تقعد تتكلم كتير وتقول مالوش لازمة، ده تاريخ طويل من 13 لـ 15 سنة، وكانت بتنجح». وأضاف: «في أغاني لذيذة وفي أغاني مينفعش تتسمع عشان الكلمات، لكن في أغاني بتعجبني لو كان الكلام له مضمون». وعن سؤاله هل من الممكن أن يغني هذه النوعية من الاغاني، رد محيي قائلًا: «لو ليها فكرة ومكتوبة كويس ليه لأ؟». يذكر أن المطرب محمد محيي طرح أغنية بعنوان «قضية»، عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وتخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة. الأغنية من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض.

