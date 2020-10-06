أصالة ليست مصابة بـ«كورونا»

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نفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة أن تكون أمها مصابة بفيروس كوفيد 19. وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتقال عدوى كورونا الى أصالة بعد اعلان شقيقها الاصابة به عبر حسابه على «انستغرام». ما دفع شام الذهبي الى الرد عبر حسابها على «انستغرام» قائلة: «كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وأصالة بخير». وأضافت شام: «والدتي وأشقائي بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوي کورونا من خلال ا?نس، بالاضافة الى ا?نهم لم يجروا مسحة كورونا، اذ ا?كدت ا?نهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة لا?نه كان مسافراً». وكان أنس نصري كتب على «انستغرام»: «استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف وللا?سف تم تا?كيد اصابتي، سا?لتزم الانعزال في بيتي حتى ا?تغلب عليه باذن الله، ا?راكم قريبا بصحة وعافية».

