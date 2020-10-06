الحربي: سعيد بمحبة الجمهور ومتابعته لـ«طارق شو»

إضاءات

بعد أشهر من التحضيرات يعود الفنان والاعلامي طارق الحربي الى تقديم البرنامج الحواري الشبابي «طارق شو» على قناة روتانا خليجية وبجعبته عدد من الأفكار الجديدة التي دخلت الى البرنامج هذا الموسم التي تضم مواضيع عديدة تُطرح بطريقة كوميدية واستضافات منوعة لعدد من المشاهير من ميادين مختلفة، وحوارات لا تشبه بنكهتها سوى شخصية مقدم البرنامج، وسيتسنى للمشاهدين متابعتها عبر هذا بالاضافة الى عدد من الأسماء الجديدة التي ستطل من خلال البرنامج، في استمرارية لهدف دأبت عليه روتانا خليجية وهو القاء الضوء على المواهب السعودية الشابة واعطائها فرصة مشاركة قدراتها مع الجمهور التلفزيوني العريض.

وقد صرح الحربي عن عودة البرنامج بموسم جديد، قائلا: الموسم الثالث هو استمرارية لما قدمناه خلال الموسمين الأولين وأنا سعيد بمحبة الجمهور ومتابعته الكبيرة للبرنامج اذ حققنا في ما يقارب الـ 100 حلقة خلال الموسمين السابقين أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب ومليار و200 مليون عبر سناب شات، اضافة الى المشاهدة المباشرة من خلال شاشة روتانا خليجية

واضاف ايضا: في الموسم الثالت أيضاً من «طارق شو» توجد جرعة اضافية من التسلية والأوقات الطيبة مع عدد من التحديات والمواجهات والألعاب التي ستعرض خلال البرنامج في خلطة حرص معدو البرنامج ان يحظى معها مشاهدو روتانا خليجية بساعة من الترفيه المنوع وسوف نستمر خلال هذا الموسم بالتركيز على اكتشاف المواهب الصاعدة في المملكة في أي مجال ابداعي، فهذا الجزء من البرنامج هو من صلب اهتمام قناة روتانا خليجية وفريق العمل. كما سنواصل أيضاً استضافة الفنانين والاعلاميين بجانب المشاهير في عالم السوشيال ميديا.

