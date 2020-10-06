تأجيل طرح فيلم جيمس بوند الجديد مجدداً بسبب «كوفيد- 19»

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أعلن القائمون على أحدث أفلام جيمس بوند الجمعة تأجيل موعد طرحه الى أبريل 2021، في ارجاء جديد لهذا العمل المنتظر من عشاق أفلام الجاسوس الشهير بسبب وباء كوفيد-19.

وفي فيلم «No Timr to Die» («لا وقت للموت»)، وهو الخامس والعشرون من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني 007، يمضي جيمس بوند حياة تقاعد هانئة في جامايكا الى أن يقصده صديقه القديم فيليكس ليتر العنصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) طلبا للمساعدة. ومن المتوقع أن يكون الفيلم آخر ظهور للممثل دانيال كريغ في سلسلة جيمس بوند بدور الجاسوس الشهير، بعدما أدى الدور في أربعة أفلام سابقة. وكان مقررا عرض الفيلم في بادئ الأمر في لندن في 31 مارس 2020 قبل طرحه في باقي أنحاء العالم في أبريل.

لكن مع انتشار وباء كوفيد-19 في مارس، أعلنت شركتا «أم جي أم» و«يونيفرسال» ومنتجا أفلام بوند، مايكل ج. ويلسون وباربارا بروكولي، تأجيل طرحه حتى 12 نوفمبر في لندن، على أن يبدأ عرضه في الولايات المتحدة في 25 نوفمبر.

الا أن هؤلاء أعلنوا الجمعة عن ارجاء جديد لطرح الفيلم حتى الثاني من أبريل 2021 «لاتاحة المجال أمام جمهور السينما في أنحاء العالم لمشاهدته».

وأوضح القائمون على الفيلم «ندرك أن التأخير سيكون مخيبا لآمال جماهيرنا لكننا نتطلع الآن الى مشاركة +نو تايم تو داي+ في العام المقبل».

