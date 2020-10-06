رانيا فريد شوقي تقدم حفل افتتاح «ملتقى أولادنا» يوم 18 أكتوبر

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تقدم الفنانة رانيا فريد شوقي، حفل الافتتاح الرسمي لملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة، في دورته الرابعة والذي سيقام يوم 18 اكتوبر القادم بدار الأوبرا المصرية حيث أكدت رانيا دعمها الدائم لأولادنا منذ انطلاق الدورة الأولي وأنها تتمنى لهم كل التوفيق وتحث جميع الأطفال على الاستمرار في تنمية مواهبهم وقدراتهم.

وكان قد انتهى القائمون على الملتقى من التجهيزات استعداداً لانطلاق الدورة الرابعة من ملتقى أولادنا، ومن جانبها أكدت سهير عبد القادر أن الملتقى سيتم وفق اجراءات احترازية مشددة حرصاً على سلامة المشاركين.

وأشارت عبد القادر الى أن الملتقي يسهم في نشر التفاؤل والطاقة الايجابية في المجتمع، كما أنه يلعب دوراً كبيراً في الترويج السياحي والثقافي لمصر. جدير بالذكر أن ملتقى «أولادنا 2020» لفنون ذوى القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار «وحشتونا» برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

