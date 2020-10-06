جمال يوسف بعد شفائه من السرطان: «قلبي هيقف من الفرحة»

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أعلن الفنان جمال يوسف تعافيه من مرض السرطان بعد ظهور نتيجة أشعة المسح الذري، والتي كان قد أجراها، الخميس الماضي، داخل احدى الجهات المتخصصة.

وقال يوسف في أول تصريح منه عقب شفائه: «قلبي هيقف من الفرحة، الحمد والشكر لله، مش ممكن أنسى دعوات الناس ودعم أهلي وأسرتي، جميلهم فوق رأسي من فوق، وكمان بشكر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل زملائي وأساتذتي علي دعمهم طوال فترة مرضي».

وكان يوسف قد كشف في تصريحات سابقة عن خضوعه لـ 35 جلسة علاج اشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد اجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

