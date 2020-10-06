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محمود عبد المغني تصدر «التريند»

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

تصدر الفنان محمود عبد المغني يوم السبت الماضي، ترند مؤشر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بعد نشره صورة تجمعه مع أسرته على حسابه الشخصي على «انستغرام». وظهر عبد المغني في الصورة مع زوجته وأبنائه الثلاثة، وقد نالت اعجاب قطاع كبير من جمهوره وتفاعلوا معها بتعليقات وعبارات تعكس مدى اعجابهم بالصورة.  ويشارك محمود عبد المغني في مسلسل «خيط حرير» للنجمة مي عز الدين، المقرر عرضه الفترة المقبلة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، واخراج ابراهيم فخر، حيث يشارك في تلك المشاهد الفنان عبد الرحيم حسن ونيقولا معوض. وتألق محمود عبد المغني في أداء دور شخصية «البلطجي التائب» بفيلم «صاحب المقام» مع النجوم آسر ياسين ويسرا، ومن اخراج ماندو العدل، وتأليف ابراهيم عيسى.


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